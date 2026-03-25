El PSOE tilda de “opacos e injustos” los presupuestos de Giahsa y respalda a los trabajadores

El PSOE de Huelva ha mostrado su rechazo a los presupuestos de Giahsa para 2026, calificándolos de “incompletos, opacos e injustos”, al tiempo que ha trasladado su apoyo a los 604 trabajadores de la empresa pública.

El representante socialista en la Mancomunidad de Servicios (MAS) y Giahsa, Juan Antonio García, ha denunciado que la plantilla aún no ha percibido los atrasos correspondientes a 2025 ni la subida salarial de 2026, pese a estar recogidas en un Real Decreto-ley, una situación que ha calificado de “absolutamente injusta e injustificable”.

En relación a las cuentas de la empresa, García ha alertado de la ausencia del Capítulo 5, relativo al estudio económico del sistema tarifario, un documento que considera esencial para justificar las tarifas de servicios como el abastecimiento, saneamiento o recogida de residuos. “Sin ese análisis, el presupuesto queda incompleto y las tarifas carecen de la debida motivación”, ha señalado.

El dirigente socialista ha advertido además de que esta omisión resulta especialmente grave al estar judicializada la estructura de costes de 2025, cuestionada en el ámbito contencioso-administrativo, lo que, a su juicio, incrementa la falta de transparencia del documento presupuestario.

Asimismo, ha criticado que las cuentas no contribuyen a la estabilidad laboral, sino que “alimentan el conflicto y la movilización de los trabajadores”, pudiendo afectar a la calidad de los servicios públicos.

El PSOE ha defendido la necesidad de garantizar servicios de calidad, empleo digno y tarifas justas, denunciando que mientras se aprobaron subidas de tarifas en 2025, no se han aplicado las mejoras salariales a la plantilla.

Por todo ello, los socialistas han reclamado a la dirección de Giahsa que abra una negociación real con los trabajadores, desbloquee el convenio colectivo y deje de utilizar los derechos laborales como “moneda de cambio”, apostando por el diálogo, la transparencia y el respeto a la plantilla.