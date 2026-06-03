El PSOE reprocha el “silencio” de la Junta y del Ayuntamiento ante los incendios en Huelva

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha criticado la gestión informativa de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Huelva ante los incendios registrados en los últimos días en espacios naturales de la provincia, especialmente el que afecta al entorno de las Marismas del Odiel.

El dirigente socialista ha denunciado lo que considera un “silencio absolutamente inaceptable” por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ante una situación que, a su juicio, está generando preocupación entre la ciudadanía.

Baluffo ha señalado que resulta “inaudito” que, tras el incendio registrado recientemente en el entorno de Doñana, la provincia vuelva a enfrentarse a otro episodio de especial relevancia ambiental sin que se hayan producido explicaciones públicas por parte de los responsables políticos.

“Estamos viendo cómo se pone en riesgo nuestro patrimonio natural y, además, cómo esta situación está teniendo consecuencias directas sobre la calidad del aire y la salud de miles de onubenses”, ha afirmado.

El responsable socialista ha incidido especialmente en los efectos del humo sobre la capital onubense durante los últimos días. “Llevamos tres días respirando humo sin que nadie informe, sin que nadie explique qué medidas se están adoptando y sin que nadie tranquilice a la población. Es una situación intolerable”, ha manifestado.

Asimismo, ha cuestionado la actuación del Ayuntamiento de Huelva durante esta situación. “No sabemos qué gestiones está realizando Pilar Miranda, ni si ha reclamado a su jefe político, Moreno Bonilla, una actuación contundente para proteger a los vecinos y vecinas de la ciudad. Su silencio es tan preocupante como el de la Junta de Andalucía”, ha señalado.

Baluffo ha defendido la necesidad de reforzar los recursos destinados a la prevención y vigilancia de los espacios naturales de la provincia para evitar situaciones similares en el futuro. “No podemos normalizar que en apenas unos días ardan enclaves de enorme valor ambiental mientras las administraciones competentes permanecen calladas”, ha advertido.

Por ello, el dirigente socialista ha exigido a la Junta de Andalucía que facilite información detallada sobre la evolución del incendio, sus posibles efectos sobre la salud pública y las medidas adoptadas para minimizar el impacto tanto sobre la población como sobre el entorno natural.

Finalmente, ha reclamado una mayor coordinación institucional y una respuesta más visible por parte de las administraciones competentes. “Huelva merece respuestas, coordinación institucional y compromiso. Lo que no merece es el abandono y el silencio de quienes tienen la responsabilidad de actuar”, ha concluido.