El PSOE reprocha al Ayuntamiento de Huelva que solo haya pedido 1,4 millones para reparar los daños de las borrascas

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha valorado este lunes las ayudas concedidas por el Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por las borrascas de principios de año, al tiempo que ha criticado que el Ayuntamiento de Huelva solo haya solicitado 1,4 millones de euros para actuaciones en la ciudad.

Gaviño destacó que el Ejecutivo central ha destinado más de 80 millones de euros a los municipios de la provincia para la recuperación de infraestructuras y servicios públicos afectados por los temporales, además de los más de 1.000 millones aprobados para agricultores de Andalucía y Extremadura.

Según explicó, entre las ayudas concedidas figuran cerca de 24 millones de euros para Almonte, casi 16 millones para Lepe, seis millones para Puebla de Guzmán, cuatro millones para Valverde del Camino y otros cuatro millones para Villalba del Alcor.

El dirigente socialista señaló que resulta llamativo que Huelva capital, siendo el municipio más poblado de la provincia, haya recibido una cantidad similar a la de localidades mucho más pequeñas. En este sentido, aseguró que la solicitud presentada por el Ayuntamiento se limita al asfaltado de determinadas calles y deja fuera otros daños provocados por las lluvias.

Gaviño recordó problemas registrados durante los temporales, como inundaciones en la barriada de La Ribera y en la calle Cristo del Amor, además de desperfectos en instalaciones municipales, caída de árboles y daños en zonas verdes. A su juicio, muchas de estas actuaciones podrían haberse incluido en la petición de ayudas.

Por ello, el portavoz socialista reclamó explicaciones al equipo de gobierno municipal y lamentó lo que considera una falta de ambición a la hora de aprovechar las líneas de financiación habilitadas por el Gobierno central para reparar y prevenir futuros daños derivados de fenómenos meteorológicos adversos.

Finalmente, Gaviño valoró positivamente la respuesta del Ejecutivo estatal a los municipios afectados por las borrascas, aunque insistió en que Huelva capital podría haber optado a una financiación mayor para afrontar actuaciones de mejora en distintas zonas de la ciudad.