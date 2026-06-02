El PSOE reivindica la educación pública y alerta del verano sanitario en Huelva

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha aprovechado este martes el inicio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para lanzar un mensaje de apoyo a los más de 2.500 estudiantes onubenses que afrontan desde hoy los exámenes, al tiempo que ha defendido la educación pública y ha mostrado su preocupación por la situación de la sanidad andaluza de cara al verano.

Gaviño deseó a los jóvenes “toda la suerte, toda la calma y toda la tranquilidad” para afrontar unas pruebas que, según señaló, son importantes para su futuro académico, aunque recordó que “la vida es mucho más que las constantes pruebas que te va poniendo”.

El dirigente socialista aprovechó para reivindicar el papel de las universidades públicas andaluzas. “Queremos que los alumnos y alumnas que pasan a la vida universitaria puedan hacerlo en nuestras universidades públicas”, afirmó, criticando que mientras las universidades públicas “pelean cada año por tener un presupuesto suficiente”, el Gobierno andaluz ha facilitado la creación de nuevas universidades privadas.

Asimismo, denunció lo que considera un deterioro progresivo de la educación pública, señalando la reducción de titulaciones de Formación Profesional, la falta de medidas para reducir ratios en las aulas y la ausencia de avances en cuestiones como la bioclimatización de los centros educativos.

En su comparecencia, Gaviño también se refirió al incendio registrado en el entorno de Gibraleón, cuya columna de humo ha sido visible durante la jornada en distintos puntos de Huelva capital. El portavoz socialista mostró su respaldo a los trabajadores del Plan Infoca y criticó las condiciones en las que, según afirmó, desarrollan su labor.

“Hay que acordarse de esos trabajadores que ahora se la están jugando para salvaguardarnos a todos”, señaló, reclamando más medios y mejores condiciones para los profesionales dedicados a la lucha contra incendios forestales.

La sanidad pública ocupó buena parte de la intervención del portavoz socialista, quien lamentó que a las puertas del verano la Junta de Andalucía aún no haya presentado el plan específico para afrontar el incremento de población en las zonas costeras de la provincia.

Gaviño aseguró que existe preocupación por el posible cierre de centros de salud durante los meses estivales y alertó de un aumento de la presión asistencial en hospitales y servicios de urgencias. Además, criticó las condiciones laborales que, a su juicio, ofrece la administración autonómica a los profesionales sanitarios.

“El 83% de las plazas ofertadas para médicos han quedado sin cubrir porque las condiciones que ofrece la Junta no son atractivas”, afirmó, advirtiendo de que esta situación puede traducirse en dificultades para cubrir vacaciones y reforzar la atención sanitaria durante los meses de verano.

El dirigente socialista concluyó defendiendo la necesidad de seguir apostando por los servicios públicos y aseguró que el PSOE continuará denunciando “el deterioro progresivo” de la educación, la sanidad y otros servicios esenciales. “Tiene que haber una voz que defienda lo público y esa va a seguir siendo la voz de los socialistas”, concluyó.