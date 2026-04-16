El PSOE reclama una respuesta urgente ante el aumento de personas sin hogar en el barrio de Zafra

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido una respuesta “urgente y estructural” ante la situación de las personas sin hogar que, según denuncian, duermen en los soportales del barrio de Zafra, generando problemas de convivencia en la zona.

Los socialistas han registrado una pregunta para el próximo pleno con el objetivo de conocer qué medidas va a adoptar el equipo de Gobierno ante una problemática que, aseguran, se ha intensificado en los últimos meses. Según trasladan, la presencia continuada de estas personas está provocando situaciones de insalubridad, conflictos y afecciones directas a la seguridad y a la actividad comercial del entorno.

Desde el PSOE subrayan que se trata de una realidad que debe abordarse con sensibilidad, al tratarse de personas en situación de vulnerabilidad, pero insisten en que es necesario garantizar tanto una atención digna como la convivencia vecinal.

En este sentido, apuntan a la falta de recursos y planificación como origen del problema, destacando la paralización del proyecto de nuevo albergue, que —según indican— carece actualmente de ubicación, calendario y financiación tras la pérdida de fondos europeos.

Asimismo, critican que la única medida planteada recientemente por el equipo de Gobierno haya sido la instalación de rejas en los soportales, costeadas por los propios vecinos, una propuesta que consideran insuficiente al no abordar el problema de fondo.

Por otro lado, el Grupo Socialista también llevará al pleno la situación de la Plaza de las Carretas, en la barriada del Rocío, donde denuncian un estado de deterioro generalizado.

Según explican, los vecinos han trasladado su preocupación por la falta de mantenimiento, la aparición de grietas y hundimientos, así como por las filtraciones de agua que están provocando inundaciones en los garajes situados bajo la plaza, causando daños materiales.

Los socialistas reclaman una actuación integral que permita solucionar estos problemas estructurales y critican que las medidas planteadas hasta ahora sean parciales, además de cuestionar que el Ayuntamiento derive a los propietarios responsabilidades que, según sostienen, corresponden al propio Consistorio al tratarse de un espacio público.

El PSOE advierte de que la falta de una respuesta global a ambas situaciones refleja carencias en la gestión municipal en materia social y de mantenimiento urbano.