El PSOE reclama a la Junta ayudas urgentes para salvar el viñedo del Condado de Huelva

El parlamentario andaluz del PSOE, Mario Jiménez, ha exigido este jueves a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan urgente de ayudas directas para los viticultores del Condado de Huelva, tras los graves daños causados por la plaga de mildiu que ha arrasado buena parte de la cosecha de este año.

Durante una comparecencia en Bollullos Par del Condado, acompañado por el alcalde y diputado provincial Rubén Rodríguez y por regidores y portavoces socialistas de la comarca, Jiménez alertó de que el viñedo tradicional del Condado “está al borde del colapso” y denunció “la falta total de respuesta” por parte del Gobierno andaluz.

“Solo quedan unas 3.000 hectáreas de viñedo en el Condado, cuando hace unos años esa cifra se multiplicaba por diez. Estamos ante una situación que puede ser la puntilla para un cultivo que forma parte de la historia y la identidad de esta tierra”, advirtió el parlamentario onubense, que acusó a la Junta de “abandonar a su suerte toda la agricultura tradicional de la provincia”.

Jiménez explicó que el mildiu —favorecido por las abundantes lluvias de primavera y las altas temperaturas posteriores— ha provocado pérdidas estimadas de hasta el 60% de la cosecha, una situación que, según advirtió, “pone en riesgo no solo esta campaña, sino también la del próximo año”.

El dirigente socialista calificó de “miseria” la cifra que se baraja para las ayudas autonómicas, en torno a los 300 euros por hectárea, y reclamó multiplicarla por diez: “Pedimos al menos 3.000 euros por hectárea para cada productor. No resolvería todos los problemas, pero permitiría compensar las pérdidas y mantener viva la voluntad de seguir cultivando”.

Asimismo, exigió que las ayudas sean directas, “sin que afecten a otras subvenciones” y que se articulen de forma inmediata. “Si no hay uva, no hay sector vitivinícola, y eso significará el cierre de bodegas, cooperativas y la pérdida de una parte esencial de la identidad del Condado de Huelva”, advirtió.

Por último, Mario Jiménez anunció que el Grupo Socialista presentará una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para exigir formalmente la puesta en marcha de estas ayudas específicas al sector vitivinícola. “Moreno Bonilla tiene que mirar hacia el Condado y responder ya, porque aún estamos a tiempo de evitar el desastre”, concluyó.