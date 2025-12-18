El PP lanza una campaña en Huelva para informar a los usuarios de Renfe sobre las indemnizaciones por retrasos

El Partido Popular ha iniciado en Huelva una campaña informativa dirigida a los usuarios de Renfe para dar a conocer las indemnizaciones a las que tienen derecho ante los reiterados retrasos que sufre el servicio ferroviario en la provincia. Así lo ha anunciado la diputada nacional Bella Verano, acompañada por los senadores Juan Manuel González y Carmelo Romero.

Verano ha explicado que, gracias a una enmienda presentada por el PP y aprobada en el marco del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, a partir de 2026 Renfe estará obligada a ampliar las compensaciones a los viajeros. En concreto, los pasajeros recibirán el 50% del importe del billete en retrasos de 15 minutos y el 100% cuando la demora supere los 30 minutos.

La diputada popular ha denunciado que los retrasos en la línea ferroviaria de Huelva son “sistemáticos” y reflejan una situación de “caos estructural” cuya consecuencia directa es el perjuicio constante a los ciudadanos. En este sentido, ha lamentado especialmente el último incidente ocurrido esta misma semana, cuando usuarios de un tren Huelva-Sevilla permanecieron durante seis horas detenidos, “sin agua, sin luz y sin apenas información”.

Verano ha cargado contra el Gobierno central, al que ha acusado de “incapacidad” para garantizar un servicio ferroviario digno en la provincia. Según ha señalado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero está “más pendiente de tapar escándalos, problemas de corrupción y conductas machistas de algunos cargos del PSOE que de atender las necesidades reales de los onubenses”.

Por último, la diputada ha asegurado que el Partido Popular continuará impulsando iniciativas tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados para reclamar mejoras en las infraestructuras y servicios ferroviarios de Huelva, insistiendo en que la provincia “no puede seguir siendo sistemáticamente ignorada por el Gobierno de España”.