El PP se reúne con COAG para abordar la situación de los viñedos del Condado

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, acompañado de la secretaria general del partido, Berta Centeno, ha mantenido una reunión con la Organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) para analizar la situación de los viticultores afectados por el mildiu en la provincia.

Durante el encuentro, el secretario provincial de COAG, Enrique Acción, expuso las dificultades que enfrentan los agricultores debido a esta plaga, que ha golpeado con fuerza los viñedos del Condado.

González trasladó el compromiso del Gobierno andaluz y de la Diputación de Huelva para apoyar al sector y minimizar las pérdidas. Entre las medidas destacadas, aproximadamente 2.000 hectáreas de viñedo se beneficiarán de ayudas del Gobierno andaluz que superan el millón de euros. Además, la Diputación Provincial ha firmado un acuerdo con el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas ‘Condado de Huelva’, destinando 50.000 euros a subvenciones directas.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar el futuro de los viñedos del Condado, subrayando que estos no solo representan un motor económico para la comarca, sino también una seña de identidad cultural de la zona.