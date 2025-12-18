Nace el partido político 'Amor por Huelva' con 34 compromisos centrados en la provincia

El partido Amor por Huelva (AxH) ha hecho públicos los 34 puntos que conforman sus fines y principios fundacionales, ya aprobados por el Ministerio del Interior, y que marcan la hoja de ruta de la formación de cara a su futura acción política. Entre sus fundadores se encuentra José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva.

Los 34 puntos destacados de Amor por Huelva

1. Contribuir democráticamente a la formación de la voluntad política de la ciudadanía y concurrir a los procesos electorales previstos en la legislación vigente.

2. Partido nacido de la confluencia de personas de ámbitos profesionales y sociales diversos, al servicio de la sociedad y la Constitución.

3. Defensa de valores básicos: prosperidad, libertad, igualdad de género, solidaridad, justicia y apoyo a la discapacidad.

4. Igualdad de oportunidades y desarrollo social y económico equilibrado en todo el territorio.

5. Defensa de España como Estado de leyes e instituciones iguales para todos.

6. Separación efectiva de poderes dentro del Estado.

7. Refuerzo del Estado del Bienestar, defensa de la propiedad privada, lucha contra la ocupación ilegal y acceso real a una vivienda digna.

8. Transparencia, democracia interna y respeto a la Constitución Española.

9. Gestión de Huelva basada en la meritocracia, la honradez y la defensa del talento local.

10. Dinamización del tejido laboral, medioambiental y humano, con apoyo a autónomos, agricultores, ganaderos y colectivos de protección ambiental y animal.

11. Impulso de proyectos que generen orgullo y esperanza en la población gitana, reforzando su identidad cultural.

12. Erradicación definitiva del problema de los equinos sueltos y sin control en la provincia.

13. Promoción del deporte de élite y apoyo a jóvenes deportistas onubenses para evitar la fuga de talento.

14. Programas para evitar que Huelva y su entorno resulten atractivos al narcotráfico.

15. Plan urgente contra la degradación de la sanidad y la educación en la provincia.

16. Nueva política turística para Huelva, inspirada en modelos de éxito como el Algarve y Málaga.

17. Creación de un Certamen Ornitológico Internacional en las Marismas del Odiel y un certamen sobre la historia de Huelva.

18. Protección de la trazabilidad y la propiedad intelectual de los proyectos de emprendedores.

19. Blindaje del Parque Moret de Huelva capital frente a desarrollos que alteren su equilibrio natural.

20. Paralización del enterrado de fosfoyesos y apuesta por su sellado en un sarcófago de hormigón y la posterior recuperación ambiental.

21. Puesta en marcha de grandes trasvases desde el Guadiana para agricultura, consumo humano, industria y recuperación de Doñana.

22. Declaración de Huelva como “Provincia Saturada de Residuos” y rechazo a nuevas entradas de residuos tóxicos.

23. Estudio sobre la relación entre vertidos químicos, pesticidas y el aumento de casos de cáncer en la provincia.

24. Creación de Espacios de Compensación Ecológica (ECOMEC) para equilibrar el impacto ambiental de grandes proyectos.

25. Protección legal de los olivares clásicos y del viñedo tradicional onubense, con apoyo económico a los agricultores.

26. Integración ordenada y digna de la inmigración, vinculada a vivienda, contratos legales y respeto a la dignidad humana.

27. Impulso definitivo para la llegada del AVE a Huelva.

28. Compromiso para hacer realidad el Hospital Materno Infantil.

29. Ejecución de los CHARES de la Costa, la Sierra y el Condado.

30. Garantizar la llegada de agua superficial a toda la provincia mediante nuevos embalses y proyectos planificados.

31. Ejecución del tercer carril de la A-49.

32. Mejora de la vertebración y las comunicaciones en toda la provincia de Huelva.

33. Defensa de una sanidad pública de calidad para todos los onubenses.

34. Cumplimiento estricto de la paridad electoral entre hombres y mujeres en listas y candidaturas.

Con este documento, Amor por Huelva fija una agenda política centrada exclusivamente en las necesidades históricas de la provincia, combinando reivindicaciones sociales, medioambientales, económicas e infraestructurales con un compromiso explícito con la igualdad y la transparencia.