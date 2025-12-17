El socialista Antonio Beltrán anuncia que Huelva recibirá más de 183 millones de euros en 2026 gracias a la financiación récord del Gobierno

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva y alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, ha anunciado que los ayuntamientos de la provincia recibirán en 2026 más de 183 millones de euros a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), lo que supone un incremento de 15 millones de euros respecto al año anterior.

Beltrán ha destacado que este aumento permitirá a los municipios onubenses afrontar el próximo ejercicio con mayores garantías presupuestarias, ya que la financiación estatal representa entre un 20% y un 22% del presupuesto municipal, mientras que para las diputaciones asciende al 66%.

El secretario socialista ha señalado que, aunque la Diputación Provincial de Huelva también se verá beneficiada, “no derrama en los territorios, especialmente en los municipios pequeños, ni traslada ese exceso de financiación a quienes más lo necesitan”.

Además, Beltrán ha valorado la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que permitirá concretar la PIE mediante un decreto ley del Consejo de Ministros. Según sus cálculos, en todo el país las entidades locales recibirán más de 27.000 millones de euros en 2026, y sumando la liquidación de adelantos de 2024, la cifra superará los 30.000 millones, un incremento histórico del 8,7%.

El socialista ha asegurado que esta financiación permitirá a ayuntamientos y diputaciones aumentar sus presupuestos entre un 11 y un 15%, reforzando los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía.

En contraste, Beltrán ha criticado la gestión del PP en la Junta de Andalucía y en la Diputación Provincial de Huelva, calificando de insuficiente los incrementos presupuestarios y denunciando que los municipios más pequeños no se benefician de la mejora de recursos del Gobierno central.

“Mientras el Gobierno de España refuerza a los municipios con recursos históricos, otras administraciones no trasladan esa mejora a los territorios ni a los pueblos más pequeños”, concluyó Beltrán, reiterando su apuesta por un municipalismo sólido y bien financiado.