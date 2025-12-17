Andalucía Por Sí alerta de basuras y escombros en Marismas del Odiel, La Navidad y Santa Lucía

La formación política Andalucía Por Sí – Andalucistas Huelva ha denunciado la acumulación de basuras, escombros y mobiliario abandonado en las barriadas Marismas del Odiel, La Navidad y Santa Lucía, un problema que preocupa a los vecinos y que se ha convertido en un foco de insalubridad y riesgo de incendios.

Según los residentes, la situación se agravó tras el derribo del antiguo campo de fútbol de Marismas del Odiel en julio, cuyos restos siguen en la zona. Las basuras acumuladas provocan malos olores, proliferación de ratas y, durante el verano, originaron incendios que requirieron la intervención de los bomberos, afectando especialmente a la Barriada de Santa Lucía.

Andalucía Por Sí insiste en que miles de onubenses viven en estas barriadas y reclama al Ayuntamiento de Huelva y a la Delegación de Salud medidas inmediatas para la retirada de residuos, limpieza de las zonas afectadas y prevención de futuros focos insalubres.

La formación subraya que esta problemática no solo afecta a la higiene y la seguridad, sino también a la dignidad de los vecinos, que merecen un entorno limpio y seguro para vivir.