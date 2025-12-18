El PSOE reclama a la Diputación apoyo a los pueblos ante emergencias climáticas y defensa de la sanidad pública

La diputada provincial del PSOE, Pepa G. Bayo, ha presentado hoy ante la Diputación de Huelva dos mociones que su grupo defenderá en el pleno ordinario del próximo 22 de diciembre. Las iniciativas buscan garantizar la protección de los municipios frente a emergencias climáticas y reforzar la sanidad pública en la provincia.

Sobre la primera moción, Bayo propone la creación de una mesa provincial de apoyo técnico, económico y social para asistir a los municipios afectados por fenómenos climáticos extremos. La diputada ha recordado los recientes daños causados por las lluvias, que afectaron a infraestructuras, viviendas, explotaciones agrícolas e incluso provocaron la pérdida de una vida humana.

“Estamos ante desastres que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía y dañan gravemente nuestro tejido productivo. Sin embargo, la Diputación, bajo el gobierno del PP, ha demostrado un abandono institucional inaceptable”, ha criticado Bayo, denunciando que el presidente David Toscano no se puso en contacto con los alcaldes afectados ni puso a disposición recursos provinciales.

La segunda moción se centra en la defensa de la sanidad pública, reclamando acabar con las listas de espera, mejorar la contratación de personal sanitario y rectificar los presupuestos de la Junta de Andalucía para priorizar la atención pública. Bayo ha denunciado la precariedad laboral que obliga a profesionales onubenses a emigrar a otras comunidades o a Portugal y ha calificado de “humo” los retrasos en la construcción del Hospital Materno Infantil de Huelva.

“Lo que está en juego es la seguridad y la salud de los andaluces y, especialmente, de los onubenses. Es hora de que el PP rectifique y deje de poner en riesgo vidas”, ha subrayado la diputada, quien ha pedido al Gobierno andaluz un compromiso real con la sanidad pública y con la protección de los municipios frente a los efectos del cambio climático.

Estas mociones reflejan la estrategia del PSOE provincial para exigir respuestas inmediatas y efectivas ante problemas que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos y al desarrollo de los pueblos onubenses.