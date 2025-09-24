El PSOE de Punta Umbría reclama una actuación urgente ante el grave deterioro del pinar

El PSOE de Punta Umbría ha vuelto a alzar la voz para exigir una intervención inmediata en los pinares del municipio, especialmente en el Paraje Natural de Los Enebrales, donde se viene registrando un deterioro progresivo desde hace más de un año y medio.

Según han señalado, numerosos ejemplares se encuentran secos o pudriéndose por dentro, lo que provoca su caída y la acumulación de ramas en el suelo, una circunstancia que incrementa notablemente el riesgo de incendios y supone un peligro para la seguridad de las personas.

Los socialistas recuerdan que ya alertaron de esta situación hace más de 18 meses y que, a pesar de las denuncias reiteradas en redes sociales y medios de comunicación, el equipo de gobierno local no ha puesto en marcha medidas eficaces.

“El problema, que comenzó en el entorno natural, ha alcanzado también a zonas ajardinadas del pueblo, donde se pueden ver pinos caídos y ramas rotas sin que se retiren ni se limpien”, han lamentado desde la agrupación.

En este sentido, han mostrado su “profunda preocupación” por lo que califican de “inacción” del alcalde y de la concejala de Medio Ambiente. “La masa forestal de Punta Umbría es una de nuestras señas de identidad y necesita protección inmediata”, han subrayado.