El PSOE de Punta Umbría denuncia la “inseguridad jurídica” que sufren los chiringuitos de la playa

El secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Fernández Ferrera, ha alertado sobre la grave situación que atraviesa la hostelería en la playa del municipio, especialmente los chiringuitos, denunciando un “abandono institucional” por parte del Ayuntamiento y la falta de apoyo del alcalde, Hernández Cansino.

Fernández Ferrera aseguró que el regidor, que mañana declarará como imputado por un presunto delito de prevaricación continuada, está actuando bajo “miedo” y creando una inseguridad jurídica enorme para los establecimientos de la playa, a los que recientemente ha amenazado con precintar si no desmontan sus instalaciones antes del 31 de octubre.

El dirigente socialista destacó que, "según documentos y decretos anteriores, el propio alcalde había autorizado la actividad de los chiringuitos hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que evidencia que tenía pleno conocimiento de la situación y no puede alegar desconocimiento". Fernández Ferrera subrayó que "esta actuación contradice la labor iniciada por la anterior alcaldesa, Aurora Águedo, que buscó soluciones conjuntas con las administraciones competentes para regularizar los negocios de la playa".

El PSOE exige al Ayuntamiento “respuestas y soluciones urgentes” para garantizar la viabilidad de los chiringuitos antes de que comience la temporada en febrero, reclamando documentación y planes de playa que aún no han sido facilitados por el Consistorio. Según Fernández Ferrera, los hosteleros necesitan “seguridad jurídica y tranquilidad” para poder desarrollar su actividad sin perjuicios por decisiones contradictorias del equipo de gobierno local.