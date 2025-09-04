El PSOE de Punta Umbría denuncia el abandono del proyecto sociosanitario en Pinos del Mar

El PSOE de Punta Umbría ha denunciado este jueves el presunto abandono del proyecto del centro sociosanitario Senior Life en Pinos del Mar, cuya urbanización estaba prevista para completarse un año después de su anuncio en junio de 2024. Más de 15 meses después, los socialistas aseguran que el terreno permanece sin actividad y abierto en canal desde diciembre del pasado año.

Los socialistas han criticado la falta de información oficial por parte del alcalde, José Luis Hernández Cansino, y han destacado que “ni facilita datos ni permite el acceso a los técnicos municipales”, lo que a su juicio genera sospechas sobre posibles irregularidades en la gestión del proyecto. El pasado 19 de agosto, el PSOE registró formalmente una petición para conocer la situación de la parcela, sin que hasta el momento haya recibido respuesta.

El portavoz del PSOE en Punta Umbría ha señalado que esta situación vulnera el derecho legal de los grupos de la oposición a fiscalizar la gestión pública y exige “transparencia inmediata, la recuperación de la parcela y una explicación clara sobre el futuro del centro sociosanitario”.

Los socialistas concluyen afirmando que la ciudadanía merece conocer la verdad y que no se vean comprometidos el desarrollo y la credibilidad del municipio por “maniobras oscuras” en la gestión urbanística.