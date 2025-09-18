El PSOE de Punta Umbría califica la zona ORA como “la gran estafa de Hernández Cansino”

El PSOE de Punta Umbría ha arremetido contra la gestión de la zona ORA en el municipio, a la que califican como “la gran estafa de Hernández Cansino, otra promesa incumplida y un nuevo engaño a los residentes”. Según los socialistas, el alcalde aseguró que no se cobraría por aparcar del 1 al 15 de junio y del 16 al 30 de septiembre —salvo los fines de semana—, pero la realidad ha sido diferente: “las máquinas expendedoras han seguido cobrando toda la semana, de lunes a domingo, sin descanso”.

A juicio del PSOE, esta situación convierte en “papel mojado” el supuesto beneficio anunciado, ya que los vecinos han acabado pagando lo mismo que en los meses centrales del verano. “No se trata de un despiste administrativo, sino de un fraude político”, han señalado.

Además, recuerdan que el referéndum prometido en 2023 para decidir el futuro de la zona ORA “duerme el sueño de los justos”. Dos años después, denuncian que no hay ni consulta ni respuesta, mientras se amplían calles afectadas, como La Canaleta, y se confirma la intención de extender el sistema incluso a zonas de futuros desarrollos urbanísticos.

“Los puntaumbrieños no merecemos un alcalde que nos mienta a la cara. Merecemos respeto, transparencia y compromiso”, concluye el PSOE, que acusa a Hernández Cansino de haber utilizado la polémica medida como “arma electoral” para captar votos, y después transformarla en “un instrumento recaudatorio cada vez más expansivo”.