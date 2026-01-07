El PSOE de Huelva exige a la Junta una actuación urgente en la A-494 por su estado “deplorable y peligroso”

El PSOE de Huelva ha reclamado a la Junta de Andalucía una actuación “urgente” ante el estado “deplorable y peligroso” de la carretera A-494, que conecta Mazagón con Matalascañas.

La parlamentaria andaluza Susana Rivas ha denunciado que esta vía autonómica es “otro ejemplo más del abandono continuado” del Gobierno andaluz en las carreteras de la provincia, pese a soportar un elevado volumen de tráfico diario. En este sentido, ha responsabilizado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, del deterioro prolongado del firme.

Rivas ha señalado que la A-494 presenta “baches por todas partes y un asfalto totalmente reventado”, una situación que se ha agravado tras las últimas lluvias y que, a su juicio, no se soluciona con “remiendos improvisados”, sino con una actuación integral que garantice la seguridad vial. “Los usuarios circulan con miedo, jugándose el coche y la vida cada día”, ha lamentado.

La parlamentaria ha recordado que esta carretera es un eje fundamental para la movilidad diaria de trabajadores, el transporte de mercancías y el turismo, por lo que su abandono está teniendo “consecuencias muy graves” para la economía y el empleo de la provincia. Por ello, ha exigido que la intervención se priorice de inmediato “antes de tener que lamentar consecuencias irreparables”.

Desde el PSOE de Huelva han advertido que continuarán reclamando soluciones y denunciando lo que consideran “años de dejadez y falta de compromiso” del Gobierno andaluz con las infraestructuras viarias onubenses.