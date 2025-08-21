El PSOE de Punta Umbría alerta que “la desidia de Hernández Cansino condena a Punta Umbría al cierre de sus chiringuitos”

El PSOE de Punta Umbría ha denunciado la grave irresponsabilidad del alcalde José Carlos Hernández Cansino, cuya “falta de gestión ha provocado el cierre de los chiringuitos, un símbolo de nuestras playas y un motor económico y turístico de primer orden”.

Así, ha recordado que “el primer político que puso en la diana a los chiringuitos de nuestro pueblo fue el propio Hernández Cansino, cuando, desde la oposición, movilizó a vecinos contra el establecimiento de Pepe el Marismeño. Aquella decisión abrió la caja de Pandora que hoy le explota en la cara”.

Según los socialistas, “su inacción es evidente: no ha querido saber nada de la prórroga de las concesiones de los chiringuitos, que debía tramitarse entre abril y junio de este mismo año. ¿Por qué el Ayuntamiento se ha desentendido de unos establecimientos que son reclamo turístico y marca de calidad de nuestras playas?”.

“Sólo tras conocer su imputación por prevaricación ha empezado a mostrar un mínimo interés en las denuncias vecinales. Para entonces, el problema ya había crecido, y hoy, como consecuencia directa de su mala gestión, anuncia el cierre de los chiringuitos”, ha apuntado.

En esta línea, el PSOE de Punta Umbría ha remarcado que “la incoherencia del alcalde queda al descubierto: el mismo Hernández Cansino que en septiembre de 2022 prometía que, si llegaba a la Alcaldía, ningún negocio cerraría por problemas de ruidos —en referencia a la heladería La Artesana— es ahora quien permite el cierre de negocios que son vitales para Punta Umbría. Mintió. Engañó. Jugó con los sentimientos de las personas”.

Por todo ello, ha denunciado “la irresponsabilidad del alcalde y de su concejala de Turismo y Playas. Estamos ante uno de los problemas más graves de la historia de nuestro municipio, y aunque los barros de Cansino nos hayan traído estos lodos, nos ponemos a disposición para aportar nuestra experiencia y conocimiento con un único objetivo: buscar soluciones. Porque lo primero es Punta Umbría”.