El PSOE de Punta Umbría alerta sobre una presunta incompatibilidad del alcalde Hernández Cansino

El Grupo Municipal Socialista de Punta Umbría ha puesto el foco en una posible incompatibilidad del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, al seguir registrado como abogado ejerciente en el Colegio Oficial de Abogados de Huelvamientras mantiene dedicación exclusiva en la Alcaldía, cargo que ocupa desde junio de 2023.

Según el Código Deontológico de la Abogacía Española, actualizado en marzo de 2025, el ejercicio de la abogacía es incompatible con cargos públicos en la administración local. El artículo 18 establece que quien incurra en esta situación debe cesar en una de las dos actividades y, de abandonar la abogacía, formalizar la baja en un plazo máximo de quince días.

El PSOE recuerda que Hernández Cansino fue liberado con dedicación exclusiva el 5 de julio de 2023, con una retribución anual de 50.000 euros, y sin embargo continúa figurando como ejerciente, lo que podría vulnerar la normativa.

Ante esta situación, los socialistas han solicitado al secretario del Ayuntamiento un informe para determinar cómo esta presunta incompatibilidad podría afectar al desarrollo de las funciones de la Alcaldía y las concejalías de Urbanismo y Comunicación.

El grupo socialista también critica la falta de coherencia del regidor, recordando que en el pasado amenazó con denunciar a la concejala Manuela Pomares por una supuesta incompatibilidad similar. Por ello, instan al alcalde a aclarar su situación y cumplir con la normativa vigente para garantizar transparencia y legalidad en su gestión.