El PSOE propone un Plan Andaluz contra el abandono de équidos en carreteras

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Cámara autonómica una Proposición No de Ley (PNL) con un paquete integral de medidas destinadas a prevenir y evitar accidentes de tráfico provocados por animales sueltos en carreteras andaluzas. Una problemática que, según recuerdan, ha vuelto a tener consecuencias trágicas con la muerte de Fuente Clara Cabrera Mateos tras chocar contra dos mulos que habían invadido la A-484 en Bonares.

La iniciativa socialista solicita un refuerzo en la inspección y control de la tenencia y custodia de équidos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de registro en el REGA, la existencia de cerramientos adecuados y el respeto de las distancias mínimas respecto a vías públicas, en coordinación con entidades locales y fuerzas de seguridad.

El texto reclama la elaboración de un Plan Andaluz específico de prevención y actuación frente a la presencia de équidos en carreteras y caminos públicos, con protocolos de actuación urgente y mecanismos de identificación de responsables. También plantea endurecer el régimen sancionador y crear un Registro Autonómico de infracciones para evitar reincidencias.

La propuesta incluye además campañas de concienciación dirigidas a propietarios y ciudadanía para prevenir abandonos y sueltas ilegales, así como para informar de los riesgos y responsabilidades derivados de la falta de custodia.

En las últimas semanas se han producido accidentes mortales en distintas provincias andaluzas: en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) falleció un hombre de 37 años tras chocar su motocicleta con un caballo; en la A-8058 de Sevilla y la A-381 de Cádiz se registraron múltiples siniestros similares; en Córdoba (N-432) un motorista perdió la vida en una colisión con un caballo; y en Jaén y Granada se documentan animales abandonados en cunetas y vías pecuarias cercanas a carreteras.

Para el Grupo Socialista, estos casos demuestran que “no estamos ante hechos aislados, sino ante una dejación prolongada por parte de la Junta de Andalucía en sus competencias de control, inspección y sanción”. Por ello, han subrayado que “cada uno de estos accidentes es una tragedia que podría haberse evitado si la Junta actuara con rigor”.

La normativa vigente establece obligaciones precisas en materia de identificación, registro, custodia y control de équidos, incluyendo cerramientos adecuados y la Tarjeta de Movimiento Equino (TME). Sin embargo, el incumplimiento sistemático y la falta de medidas efectivas han convertido este problema en un riesgo estructural para la seguridad vial.

Los socialistas insisten en que “no se puede seguir dejando la seguridad de las carreteras a la suerte ni trasladar la carga a las familias afectadas” y reclaman a la Junta “ejercer sus competencias con firmeza para proteger vidas humanas y también el bienestar animal”.