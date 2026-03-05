El PSOE pregunta en el Parlamento por el bloqueo de los hospitales comarcales de Huelva y exige fechas para su apertura

El PSOE de Huelva ha anunciado que llevará al Parlamento de Andalucía la situación de los hospitales comarcales de la provincia para exigir al Gobierno andaluz un calendario concreto para su apertura.

El parlamentario andaluz socialista Mario Jiménez ha informado de que su grupo formulará una pregunta al consejero de Salud sobre el estado de los centros hospitalarios de Aracena, Bollullos Par del Condado y Lepe, conocidos como Chare, que —según ha señalado— continúan sin ponerse en funcionamiento.

Jiménez ha calificado de “lamentable y vergonzosa” la situación de estas infraestructuras sanitarias y ha criticado que permanezcan paralizadas desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2018. En el caso del hospital de Aracena, ha recordado que las obras estaban ejecutadas en más de un 30% antes de quedar detenidas, mientras que en Bollullos —ha asegurado— “no se ha movido un solo papel en siete años”.

Especialmente crítica ha sido su valoración sobre el hospital de Lepe, que, según ha indicado, se encuentra finalizado pero sin abrir. “Está listo para ponerse en marcha, pero permanece cerrado mientras se deteriora por el abandono administrativo”, ha señalado.

El dirigente socialista también ha denunciado que, mientras estas infraestructuras públicas siguen sin ponerse en funcionamiento, el Gobierno andaluz continúa destinando recursos a conciertos con la sanidad privada.

Además, Jiménez ha advertido de que la sanidad pública en la provincia atraviesa una situación “límite”, con más de 86.000 personas esperando una cita sanitaria. A su juicio, esta situación afecta directamente al funcionamiento de centros como el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, el Hospital Infanta Elena, el Hospital Vázquez Díaz y el Hospital de Riotinto.

Por ello, el parlamentario socialista ha reclamado al Ejecutivo andaluz que explique en la Cámara autonómica cuáles son sus planes para estas infraestructuras sanitarias y cuándo prevé su puesta en marcha, insistiendo en que “la sanidad pública en Huelva no puede seguir esperando”.