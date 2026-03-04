El PP denuncia el “abandono” del Gobierno a Huelva y reclama más inversiones en infraestructuras y financiación

La secretaria general del Partido Popular en Huelva, Berta Centeno, ha denunciado este martes el “abandono sistemático” que, a su juicio, sufre la provincia por parte del Gobierno central y ha reclamado “igualdad de inversiones” respecto a otros territorios.

Centeno ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de relegar a Huelva en materia de infraestructuras y financiación. Según ha señalado, desde 2018 no se ha ejecutado ninguna de las obras de interés general del Estado contempladas en la Ley del Trasvase, mencionando proyectos como el túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea, que continúan paralizados.

La dirigente popular también ha criticado la situación del transporte ferroviario y el retraso de la alta velocidad. “Mientras el AVE sigue sin llegar a Huelva y seguimos con unas vías y unos trenes tercermundistas, el Gobierno destina 8.000 millones más a Rodalies en Cataluña”, ha afirmado.

Centeno ha señalado además el estado de las carreteras nacionales que atraviesan la provincia, como la N-435, la N-433 o la N-431, así como la A-49 hacia Sevilla, asegurando que su deterioro preocupa a conductores y usuarios. A ello ha sumado las actuaciones pendientes en el litoral, denunciando también la falta de inversiones en las playas onubenses.

La secretaria general del PP ha sostenido que la provincia parte de una “situación de desventaja” debido a lo que considera una política estatal que prioriza a otros territorios, recordando además que Andalucía mantiene, según ha indicado, un déficit de financiación cercano a los 1.500 millones de euros.

En contraste, Centeno ha defendido la gestión del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, asegurando que Andalucía “tiene un rumbo claro y está mejor preparada para el futuro”, y ha destacado la reducción del paro en la provincia como ejemplo de esa política.

Por último, la dirigente popular ha criticado la estrategia política de María Jesús Montero al mantener su escaño en el Congreso hasta después de las elecciones andaluzas, asegurando que el PP no aceptará “este abandono ni esta injusticia” hacia la provincia.