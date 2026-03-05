El PP pide a Sánchez que aproveche su visita a Huelva para abordar las “deudas pendientes” con la provincia

El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche su visita a la provincia para abordar las principales infraestructuras pendientes y no “venir solo a hacerse la foto”.

González ha señalado que la presencia del jefe del Ejecutivo en Huelva con motivo del encuentro institucional entre España y Portugal en La Rábida supone, a su juicio, una oportunidad para tratar los asuntos que “verdaderamente importan a los onubenses”.

Entre las principales reivindicaciones, el dirigente popular ha mencionado la llegada de la Alta Velocidad a Huelva, un proyecto que —según ha afirmado— continúa sin calendario ni presupuesto definido. También ha reclamado la ejecución de infraestructuras hidráulicas contempladas en la Ley de Trasvase, así como el desarrollo del túnel de San Silvestre y la presa de Alcolea, proyectos que considera paralizados desde hace años.

Asimismo, González ha señalado la necesidad de un plan integral para mejorar el estado de las carreteras nacionales que atraviesan la provincia, además de actuaciones urgentes en el litoral onubense para hacer frente al deterioro que sufren las playas.

El presidente provincial del PP ha asegurado que la provincia “está cansada de ser tratada como una provincia de segunda” y ha insistido en que Huelva no pide nada que no sea competencia del Gobierno de España.

En este sentido, ha pedido al Ejecutivo central “compromiso y responsabilidad” con la provincia y ha criticado que, a su juicio, el Gobierno priorice inversiones en otros territorios mientras proyectos considerados estratégicos para Huelva continúan sin avances.