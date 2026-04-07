El PSOE pide a la Diputación apoyo unánime a las mujeres afectadas por retrasos en cribados de cáncer de mama

El PSOE de Huelva ha reclamado a la Diputación un respaldo unánime a las mujeres afectadas por los retrasos en los cribados de cáncer de mama, a través de una moción que se debatirá en el pleno provincial. El portavoz socialista, Rubén Rodríguez, ha vinculado esta iniciativa con la defensa de la sanidad pública en el marco del Día Mundial de la Salud.

Rodríguez ha denunciado lo que considera una mala gestión del Gobierno andaluz, señalando que numerosas mujeres están sufriendo las consecuencias de estos retrasos y que ya son alrededor de 170 las familias que han presentado recursos para reclamar una atención adecuada y en plazo.

El dirigente socialista también ha mostrado su apoyo a la asociación AMAMA, subrayando que las afectadas “no merecen ni la falta de información ni la atención recibida”, y ha pedido el respaldo de todas las instituciones para visibilizar esta situación.

Asimismo, el PSOE ha advertido de los problemas estructurales del sistema sanitario público andaluz, como las dificultades en la atención primaria o la falta de recursos, insistiendo en la necesidad de reforzar un modelo sanitario público, universal y de calidad.