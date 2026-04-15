El PSOE pide aclaraciones de la antigua estación tras el frenazo judicial a su desprotección

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha solicitado explicaciones sobre la situación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la antigua estación de tren, tras la reciente paralización judicial de la rebaja de su nivel de protección.

Los socialistas han registrado una pregunta para su debate en el próximo pleno con el objetivo de conocer en qué punto se encuentra este procedimiento, iniciado en abril de 2023 por el anterior equipo de gobierno con la intención de garantizar la máxima protección patrimonial de este edificio histórico de titularidad municipal.

Desde el PSOE critican que, tras la llegada al gobierno local de la alcaldesa Pilar Miranda, se haya impulsado una rebaja del grado de protección urbanística del inmueble, pasando de protección integral a estructural, una medida que —según denuncian— buscaba facilitar la instalación de la nueva sede de la Diputación Provincial.

En este sentido, los socialistas consideran que esta decisión supone un incumplimiento de los compromisos electorales, al recordar que el espacio fue planteado inicialmente como un equipamiento juvenil para la ciudad.

Asimismo, subrayan que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha suspendido cautelarmente dicha rebaja de protección al entender que podría ocasionar daños irreversibles al patrimonio, una decisión que, a juicio del PSOE, “pone en cuestión” la actuación del actual equipo de gobierno.

El grupo socialista también ha señalado una supuesta contradicción en la postura del Partido Popular, al recordar que mientras desde el Ayuntamiento se promovía la reducción del nivel de protección, desde la Diputación se ha anunciado la intención de solicitar la declaración BIC del edificio.

Ante este escenario, el PSOE reclama “claridad” sobre la situación administrativa del expediente y la posición actual del equipo de gobierno municipal, al tiempo que advierte de la “confusión” generada en torno a un asunto que consideran clave para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.