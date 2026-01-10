El PSOE onubense acusa a Moreno Bonilla de despreciar a los mayores con una subida de 46 céntimos en las pensiones no contributivas

El PSOE ha denunciado lo que considera un “desprecio absoluto” del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, hacia las personas mayores tras aprobar una subida de apenas 46 céntimos en las pensiones no contributivas. Así lo ha señalado la diputada provincial del PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, quien ha calificado el incremento de “ridículo e insultante” para quienes perciben las pensiones más bajas.

Según ha explicado la representante socialista, el aumento del 3% aprobado por el Gobierno andaluz se traduce en apenas 5,6 euros más al año, pasando de 186,45 a 192,04 euros anuales. Una cuantía que considera irrelevante incluso para las propias arcas públicas, con un coste global estimado de unos 500.000 euros, pero claramente insuficiente para quienes afrontan serias dificultades económicas para llegar a fin de mes.

Desde el PSOE se ha criticado también el rechazo del Ejecutivo andaluz a la enmienda presentada por el grupo socialista a los presupuestos de la Junta para 2026, que contemplaba una dotación de 18 millones de euros destinada a duplicar el complemento autonómico de estas pensiones y situarlo en la media del resto de comunidades autónomas. Para los socialistas, esta negativa consolida que Andalucía mantenga una de las cuantías más bajas del país en este ámbito.

La diputada provincial ha subrayado que esta decisión refleja dos modelos de gestión claramente diferenciados. Mientras la Junta de Andalucía aplica un incremento que consideran insuficiente, el Gobierno central ha revalorizado las pensiones no contributivas un 11,4%, fijando un mínimo de 628 euros mensuales. Una diferencia que, a juicio del PSOE, evidencia la distinta sensibilidad de ambas administraciones hacia los pensionistas y las personas más desfavorecidas.

En este sentido, González Bayo ha contrapuesto la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, según ha defendido, apuesta por dignificar las pensiones y proteger a los mayores, frente a un complemento autonómico andaluz que apenas alcanza los 192 euros anuales. Una brecha que, concluyen los socialistas, pone de manifiesto la desigual prioridad que unos y otros gobiernos conceden a quienes más apoyo necesitan.