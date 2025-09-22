El PSOE de Niebla denuncia el “abandono insostenible” del campo de fútbol municipal

El PSOE de Niebla ha denunciado públicamente el “lamentable estado” en el que se encuentra el campo de fútbol municipal, escenario habitual de los entrenamientos y partidos del Club Deportivo Iliplense en todas sus categorías. Los socialistas han calificado la situación de “insostenible” y han reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular soluciones inmediatas.

Según han señalado, el césped artificial de la instalación está “completamente deteriorado”, lo que convierte cada práctica deportiva en una experiencia “indigna y peligrosa” para los jugadores, muchos de ellos jóvenes del municipio. “El deporte en Niebla no puede desarrollarse en condiciones tercermundistas”, han subrayado.

Desde la formación socialista recuerdan que, “por enésima vez, el PP ha prometido la renovación del campo sin que hasta ahora se haya hecho absolutamente nada”. A su juicio, lo que se acumulan son “compromisos incumplidos, titulares vacíos y promesas que acaban en la nada, mientras los niños y niñas siguen entrenando en un entorno que pone en riesgo su salud y su pasión por el deporte”.

El PSOE iliplense ha exigido al Gobierno municipal que “abandone el marketing institucional y empiece a gobernar con responsabilidad”. En este sentido, recalcan que “apoyar el deporte no es hacerse la foto cuando se gana un trofeo, sino garantizar instalaciones dignas y seguras durante los 365 días del año”.

Por último, los socialistas han manifestado que seguirán trabajando desde la oposición para que el deporte local deje de estar abandonado y pase a ser una prioridad en las políticas municipales. “Nuestros jóvenes y nuestros clubes merecen mucho más que promesas vacías: merecen respeto, seguridad y futuro”, han concluido.