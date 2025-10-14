El PSOE de Niebla critica que la “bolsa de empleo histórica” del PP llega tarde, sin diálogo y con tasas para desempleados

La “bolsa de empleo histórica” anunciada por el Gobierno local del PP en Niebla ha sido recibida con fuertes críticas por parte del PSOE, que considera que la medida “llega tarde, sin diálogo y envuelta en propaganda”. Desde el Grupo Municipal Socialista han lamentado que, tras más de dos años de mandato, el equipo de Gobierno presente una propuesta “improvisada, sin planificación y sin haber contado ni con los grupos de la oposición ni con la ciudadanía”.

Según los socialistas, el Gobierno local “ha estado paralizado en materia de empleo durante más de un año” y ahora, “a las puertas de nuevos ciclos electorales, lanza un anuncio sin abrir previamente ningún espacio de diálogo institucional ni participación ciudadana, demostrando una vez más su forma de gobernar: de espaldas al pueblo”.

El PSOE ha calificado de “inaceptable” la decisión de imponer tasas a las personas desempleadas que deseen inscribirse, al considerar que “el acceso a una bolsa pública de empleo debe ser un derecho, no un lujo”. “¿Así facilita el PP el acceso al empleo? ¿Poniendo barreras económicas a quienes más lo necesitan?”, han cuestionado desde la formación.

Asimismo, los socialistas subrayan que la iniciativa “no forma parte de una estrategia seria de desarrollo local”, al no contemplar medidas de formación, creación de empleo estable ni impulso a los sectores productivos del municipio. “Solo se trata de un parche más para maquillar la inacción del PP”, señalan.

El PSOE de Niebla reclama políticas públicas “serias, participativas y con visión de futuro” que apuesten por el empleo digno, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico sostenible del municipio. “Seguiremos trabajando desde la oposición para que Niebla avance con justicia social, transparencia y verdadero compromiso con su gente”, concluyen.