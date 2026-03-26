El PSOE llevará al pleno el “No a la guerra” y propondrá declarar Huelva ‘Municipio por la Paz’

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva presentará en el pleno de este viernes una moción en la que propone declarar a la ciudad como ‘Municipio por la Paz’ y posicionar al Consistorio en defensa de la diplomacia, el derecho internacional y la protección de la ciudadanía ante las consecuencias de los conflictos bélicos.

La iniciativa incluye la condena de todas las formas de guerra y de los ataques contra la población civil, así como el respaldo a las acciones internacionales encaminadas a la desescalada de la tensión. Además, el PSOE plantea que el Ayuntamiento apoye las medidas impulsadas por el Gobierno de España para mitigar el impacto económico derivado del actual contexto internacional.

Desde el grupo socialista consideran que, en un escenario de creciente inestabilidad, las instituciones deben mostrar un posicionamiento claro en favor de la paz. “No podemos mirar hacia otro lado ante una guerra ilegal, absurda y cruel”, señalan, al tiempo que advierten de que los conflictos armados tienen repercusiones directas en la economía y en el coste de vida de la ciudadanía.

En este sentido, la moción subraya que la escalada bélica está provocando un encarecimiento de la energía y de los productos básicos, afectando a trabajadores, autónomos y familias. Por ello, los socialistas defienden la necesidad de respaldar las políticas estatales destinadas a contener estos efectos, como las ayudas directas, las medidas fiscales o la protección de los hogares más vulnerables.

El PSOE también ha criticado la postura del Partido Popular, al que acusa de mantener una actitud “ambigua” ante la situación internacional y de no apoyar en el Congreso algunas de las medidas dirigidas a amortiguar el impacto económico del conflicto.

Por último, los socialistas han señalado que esta iniciativa busca no solo un posicionamiento institucional, sino también trasladar un mensaje de compromiso con la paz y con la protección de la ciudadanía en un contexto global marcado por la incertidumbre.