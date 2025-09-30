El PSOE llevará al Pleno de la Diputación de mañana mociones para defender la educación pública y fomentar la vivienda

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huelva llevará al Pleno de la Diputación de mañana dos mociones centradas en la defensa de derechos fundamentales: una educación pública de calidad y el fomento de vivienda pública a través de ayudas financieras a los ayuntamientos.

Rubén Rodríguez, portavoz socialista, criticó el inicio de curso marcado por cierres de aulas y subida de ratios, denunciando el “desmantelamiento progresivo de la escuela pública en beneficio de la privada y concertada”. Entre las demandas, los socialistas exigirán a la Junta la paralización inmediata de cierres de aulas —256 desde que gobierna Moreno Bonilla—, más recursos para alumnado con necesidades educativas especiales, reducción de ratios, aumento de profesorado y un plan de climatización efectivo en los centros. Además, reclamarán un incremento de plazas en la Formación Profesional pública, actualmente muy inferior a la privada.

En materia de vivienda, Rodríguez destacó la preocupación por el acceso limitado a una vivienda digna. Por ello, el PSOE propone la creación de un instrumento financiero pionero desde la Diputación, que permitirá a los municipios impulsar la construcción de vivienda pública en régimen de venta, con interés cero. La iniciativa contempla dos líneas de ayudas: una para cubrir gastos previos de planificación y licencias, y otra destinada a la gestión, promoción, construcción y comercialización de las viviendas, compatibles con otras subvenciones existentes.