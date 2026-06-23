El PSOE lleva al Pleno una moción por el Orgullo para reforzar los derechos LGTBIQ+

El Grupo Municipal Socialista defenderá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Huelva, previsto para el 26 de junio, una moción con motivo del Orgullo LGTBIQ+ 2026 para reafirmar el compromiso institucional de la ciudad con la igualdad, la diversidad y la protección de los derechos de las personas LGTBIQ+.

La propuesta recoge una serie de medidas orientadas a fortalecer las políticas de sensibilización, prevención de la LGTBIfobia, formación del personal municipal y colaboración con entidades sociales, además de promover la incorporación de la perspectiva LGTBIQ+ en las actuaciones y programas impulsados desde el Consistorio.

Los socialistas destacan que España lidera en 2026 el ranking europeo de derechos LGTBIQ+ elaborado por la organización ILGA-Europe, aunque consideran necesario seguir avanzando ante el aumento de discursos de odio y los intentos de cuestionar derechos ya consolidados.

Uno de los puntos centrales de la moción se refiere a la proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista para convertir en delito las denominadas terapias de conversión. Actualmente estas prácticas están prohibidas y se sancionan administrativamente, pero la reforma plantea establecer penas de prisión e inhabilitación para quienes promuevan actuaciones destinadas a modificar o reprimir la orientación sexual o identidad de género de una persona.

El texto insta a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a respaldar la aprobación definitiva de esta reforma legislativa. En este sentido, el PSOE critica el voto en contra emitido por PP y Vox durante la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Igualdad.

La moción también condena cualquier forma de discriminación, acoso o violencia contra las personas LGTBIQ+ y rechaza posibles retrocesos en los derechos conquistados durante las últimas décadas.

Asimismo, los socialistas recuerdan que una de las primeras decisiones adoptadas por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, fue la eliminación de la Concejalía de Igualdad del organigrama municipal, una medida que consideran un retroceso en materia de diversidad e igualdad.

Por otro lado, el PSOE ha anunciado su participación en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ que se celebrará el próximo 25 de junio bajo el lema “Huelva diversa: contra tu odio, nuestro orgullo”. La marcha partirá a las 19:00 horas desde la antigua cárcel y finalizará en la Plaza Doce de Octubre, donde los organizadores esperan una amplia participación ciudadana en defensa de la igualdad, la libertad y los derechos humanos.