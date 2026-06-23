El PSOE de Rociana llevará al Consejo de Transparencia los escritos sin respuesta del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Rociana del Condado ha denunciado la falta de respuesta del equipo de Gobierno municipal a numerosas solicitudes de información registradas desde enero de 2026 y ha anunciado que trasladará estos expedientes al Consejo Andaluz de Transparencia y al Defensor del Pueblo Andaluz.

El portavoz socialista, Rubén Picón, ha criticado lo que considera una situación de “ocultismo” y “transparencia cero” por parte del alcalde, Paco Pérez, y su equipo, al asegurar que ninguna de las peticiones presentadas durante los últimos meses ha obtenido contestación.

Según ha explicado, entre los escritos remitidos al Ayuntamiento figuran consultas relacionadas con la contratación de una empresa externa para las labores de limpieza durante la Cabalgata de Reyes Magos celebrada el pasado 5 de enero, así como cuestiones sobre procesos de selección de personal, actuaciones de limpieza y adecentamiento del municipio y otros asuntos de gestión municipal.

Picón ha señalado que todas las solicitudes fueron registradas conforme a la normativa vigente y amparadas por la Ley de Transparencia, pero que la única respuesta recibida hasta el momento ha sido el silencio administrativo.

Ante esta situación, el PSOE ha decidido elevar el caso al Consejo Andaluz de Transparencia para que requiera al Consistorio el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de acceso a la información pública. Esta iniciativa se desarrollará además de forma coordinada con el Defensor del Pueblo Andaluz.

El portavoz socialista ha defendido que las preguntas planteadas responden a inquietudes trasladadas por los vecinos y que forman parte de la labor de control y fiscalización de la oposición. Por ello, ha reclamado al alcalde una mayor transparencia y respeto al derecho de acceso a la información pública.

Desde el Grupo Municipal Socialista han asegurado que continuarán utilizando todas las vías legales e institucionales a su alcance para exigir respuestas y garantizar la rendición de cuentas en la gestión municipal.