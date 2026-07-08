El PSOE de Huelva rechaza el recorte de la PAC

La diputada nacional del PSOE por Huelva, María Luisa Faneca, ha reclamado este miércoles, durante una comparecencia ante los medios en la sede provincial del PSOE, un frente común para rechazar la propuesta de la Comisión Europea de reducir el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y de la Política Pesquera Común (PPC) en el marco financiero 2028-2034.

Según ha explicado la formación, la propuesta supondría una reducción cercana al 30% de los fondos de la PAC y de alrededor del 60% en las partidas destinadas a la pesca, unos porcentajes que califican de "drásticos" y que, a su juicio, comprometerían el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura.

Desde el PSOE onubense han asegurado que respaldarán la posición del Gobierno de España en las futuras negociaciones con Bruselas y han defendido que el presupuesto comunitario destinado al sector primario debe mantenerse, al menos, en los niveles actuales.

Los socialistas sostienen que la PAC debe conservar su identidad propia como una de las políticas fundamentales de la Unión Europea y rechazan cualquier intento de renacionalizar su financiación, al considerar que ello generaría desigualdades entre los distintos Estados miembros.

Asimismo, han reclamado al Partido Popular de Andalucía y al PP de Huelva que se sumen a este rechazo, recordando que el Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria en las instituciones comunitarias y que cuenta con una importante capacidad de influencia durante las negociaciones del próximo presupuesto europeo.

El PSOE ha recordado que este año se cumplen cuarenta años de la Política Agraria Común, una herramienta que, a su juicio, ha sido decisiva para modernizar el campo andaluz y convertirlo en un referente tecnológico y exportador. En este sentido, ha puesto como ejemplo el liderazgo de la provincia de Huelva en la exportación de frutos rojos.

La formación también ha destacado el papel desempeñado por el Gobierno de España durante los últimos años en la negociación de la PAC, impulsando medidas relacionadas con la incorporación de la mujer al campo, el relevo generacional, el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental.

En la actualidad, el marco financiero 2023-2027 moviliza 47.724 millones de euros, con 4.800 millones anualesdestinados directamente al sector agrícola y ganadero. Además, el PSOE ha subrayado el éxito de los ecorregímenes, señalando que más del 75% de los agricultores que solicitan ayudas se han adherido voluntariamente a estas prácticas medioambientales.

Durante su comparecencia, los socialistas también valoraron las ayudas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la subida de costes en el sector, entre ellas las subvenciones a los fertilizantes, dotadas con 165 millones de euros, y las ayudas al gasóleo agrícola, por importe de 65 millones.

Igualmente, destacaron los acuerdos alcanzados en la última Conferencia Sectorial de Agricultura, que destinan 132 millones de euros para actuaciones relacionadas con la sanidad animal y vegetal y con el sector vitivinícola, de los que 18,5 millones corresponden a programas sanitarios y 113,7 millones a actuaciones vitivinícolas previstas para 2027.

Por último, el PSOE de Huelva agradeció la respuesta del Ministerio de Agricultura tras las borrascas registradas durante el pasado invierno, al considerar que las ayudas permitieron a numerosos agricultores andaluces reparar los daños sufridos y afrontar la nueva campaña en mejores condiciones.

La formación ha concluido haciendo un llamamiento a todas las administraciones y fuerzas políticas para defender de forma conjunta los intereses del campo y de la pesca onubense durante las negociaciones que definirán el presupuesto europeo para el periodo 2028-2034.