El PSOE denuncia la suspensión de consultas en el centro de salud de Riotinto

El PSOE de Huelva ha denunciado este martes la situación que atraviesa el centro de salud de Minas de Riotinto, donde, según ha asegurado,provocadas por la avería del sistema de aire acondicionado, que, según la formación, lleva tres semanas sin funcionar.

La parlamentaria andaluza Macarena Robles ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "abandonar definitivamente la Cuenca Minera" y ha afirmado que lo ocurrido refleja "el desmantelamiento de la sanidad pública" en la comarca.

Robles ha recordado que el centro de salud permanece, según el PSOE, sin servicio de urgencias por las tardes desde el verano de 2025, una situación que, a su juicio, ha obligado a derivar la asistencia al Hospital de Riotinto y al centro de salud de Nerva.

La dirigente socialista ha asegurado que pacientes y profesionales están soportando temperaturas "impropias de un centro sanitario" y ha reclamado la reparación urgente del sistema de climatización, la recuperación de las urgencias vespertinas y un refuerzo de la plantilla sanitaria.

Por su parte, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha señalado que la situación "ha sobrepasado todos los límites" y ha lamentado que las consultas hayan tenido que suspenderse por las condiciones de calor en el edificio.

La regidora ha indicado que el Ayuntamiento viene reclamando desde hace más de un año la recuperación de las urgencias de tarde y ha exigido a la Junta de Andalucía soluciones inmediatas para restablecer tanto la climatización como los servicios sanitarios afectados.

Desde el PSOE consideran que el deterioro de la asistencia sanitaria en la Cuenca Minera responde a una falta de inversión por parte del Gobierno andaluz y han insistido en reclamar medidas para garantizar una atención sanitaria "digna" a los vecinos de la comarca.