El PP exige a María Jesús Montero explicaciones tras aparecer en la 'operación Gaviño'

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha reclamado explicaciones a la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, tras conocerse un audio relacionado con la denominada 'operación Gaviño', en el que, según el PP, aparece mencionada.

González ha asegurado que el contenido de la grabación apunta a que la operación "respondía a instrucciones directas procedentes de la dirección del PSOE regional" y ha instado a Montero a aclarar cuál fue su papel y el de la dirección socialista andaluza en esa estrategia.

El dirigente popular ha señalado que en el audio se escucha la frase: "María Jesús lo quiere ya. Me están pidiendo que esto sea ágil", una referencia que, a su juicio, requiere una explicación pública por parte de la líder de los socialistas andaluces.

Asimismo, ha recordado que Enrique Gaviño no formó parte de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Huelva en las elecciones municipales de 2023 y ha criticado que, según sostiene el PP, la denominada 'operación Gaviño' pretendía facilitar su incorporación al Grupo Municipal Socialista mediante la renuncia escalonada de varios integrantes de la lista electoral.

Para González, esta actuación supondría una práctica "opaca y antidemocrática", al considerar que intentaba incorporar como concejal a una persona que no fue incluida en la candidatura respaldada por los ciudadanos en las urnas.

El presidente provincial del PP también ha recordado que, hace apenas una semana, Enrique Gaviño calificó las informaciones publicadas sobre este asunto como "comentarios y bulos", asegurando que la aparición del citado audio contradice esa versión.

Por ello, el Partido Popular exige que María Jesús Montero explique públicamente si tuvo algún tipo de participación o conocimiento sobre la denominada 'operación Gaviño' y reclama que se esclarezcan los hechos "por respeto a la voluntad expresada por los onubenses en las elecciones municipales de 2023".