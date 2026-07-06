El PP reclama al Gobierno inversiones urgentes para frenar la regresión de las playas de Huelva

El Partido Popular de Huelva ha reclamado al Gobierno de España un plan de inversiones urgente para hacer frente a la regresión que sufren distintas playas del litoral onubense. El senadorha denunciado este lunes en Mazagón la falta de actuaciones por parte de la Dirección General de Costas y ha asegurado que el Ejecutivo central mantiene una "deuda" con la provincia en materia de protección del litoral.

Romero, acompañado por la diputada nacional Bella Verano, los senadores Juan Manuel González y Manuel García Félix, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Moguer, Carmen Díaz, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha invertido nada" en la playa de Mazagón durante 2024, 2025 y lo que va de 2026, pese a que, según ha señalado, los ciudadanos continúan pagando impuestos que deberían traducirse en mejoras para el litoral.

El senador popular ha advertido del avance del mar en algunos puntos de la costa, asegurando que durante las pleamares el agua llega incluso a las proximidades de viviendas situadas en primera línea de playa. Por ello, ha reclamado la ejecución de actuaciones estructurales, como la construcción de espigones, para frenar la pérdida de arena y proteger tanto las playas como las edificaciones cercanas.

Asimismo, el PP ha criticado la gestión de la Dirección General de Costas y ha insistido en la necesidad de impulsar un plan de actuaciones para enclaves como Mazagón, Matalascañas o El Portil, con el objetivo de garantizar la conservación del litoral y reforzar uno de los principales recursos turísticos de la provincia.

Por último, los populares han advertido de que la falta de inversiones perjudica tanto a vecinos como a empresarios y al sector turístico, al considerar que el deterioro de las playas afecta directamente a la economía de numerosos municipios costeros onubenses.