Gabriel Cruz acusa a la Junta de "dar la espalda" a las políticas de vivienda

El diputado nacional del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, ha defendido este lunes la necesidad de reforzar las políticas públicas de vivienda y ha acusado a la Junta de Andalucía de mantener una "escasa sensibilidad" en esta materia, al tiempo que ha criticado el acuerdo de gobierno suscrito entre el PP y Vox, al considerar que supone un retroceso en derechos sociales.

En una comparecencia celebrada en la sede provincial del PSOE, Cruz ha asegurado que la vivienda constituye actualmente "el principal problema social" de España y ha reivindicado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo objetivo, ha dicho, es convertirla en "el quinto pilar del Estado del bienestar". En este sentido, ha defendido medidas como la Ley de Vivienda, el Plan Estatal de Vivienda y la creación de Casa 47, además de recordar que el Ejecutivo central ha multiplicado por ocho el presupuesto del Ministerio de Vivienda respecto a la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.

El dirigente socialista ha señalado que el plan estatal contempla una inversión de 7.000 millones de euros, financiada en un 60% por el Estado y un 40% por las comunidades autónomas, para incrementar el parque público residencial, promover la rehabilitación, mejorar la eficiencia energética y facilitar el acceso a viviendas asequibles. Asimismo, ha destacado que el Gobierno ha movilizado más de 20.000 viviendas a través de Casa 47 y ha destinado 4.000 millones de euros de fondos europeos y 8.000 millones más a políticas públicas de vivienda.

Cruz ha reprochado a la Junta de Andalucía que no aplique la Ley de Vivienda ni declare zonas tensionadas, una herramienta que, según ha afirmado, está permitiendo reducir el precio de los alquileres en los territorios donde ya se utiliza. También ha criticado el incremento del precio máximo de la vivienda protegida en Andalucía, al considerar que dificulta el acceso de las familias con rentas medias.

El diputado socialista ha extendido sus críticas al ámbito local y ha cuestionado las declaraciones de la alcaldesa de Huelva sobre la política municipal de vivienda. A su juicio, conceder licencias urbanísticas "no es hacer política de vivienda", ya que se trata de un trámite administrativo, reclamando una mayor apuesta por la promoción pública y la rehabilitación del parque residencial municipal.

Por último, Gabriel Cruz ha asegurado que el PSOE continuará impulsando medidas para incrementar la oferta de vivienda pública y favorecer que tanto los precios de compra como los del alquiler sean compatibles con la capacidad económica de los jóvenes y de las familias, insistiendo en que el acceso a una vivienda digna debe garantizarse como un derecho y no quedar únicamente en manos del mercado.