Manuel Andrés González destaca que el nuevo Gobierno andaluz aporta “estabilidad y seguridad”

El presidente del PP de Huelva y vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha defendido que el acuerdo alcanzado para la formación del nuevo Gobierno de Andalucía garantiza “estabilidad y seguridad” para la comunidad autónoma y permitirá afrontar la nueva legislatura con capacidad para impulsar nuevas medidas.

González ha señalado que Andalucía necesitaba constituir un Ejecutivo “cuanto antes” para evitar el bloqueo institucional y poder preparar los Presupuestos de la Junta con suficiente antelación. En este sentido, ha afirmado que el acuerdo permitirá mantener la transformación emprendida por el Gobierno de Juanma Moreno durante los últimos ocho años.

El dirigente popular también ha destacado que Juanma Moreno ha sido investido con el respaldo de 68 de los 109 diputados del Parlamento andaluz, un apoyo que, según ha indicado, supone “la mayor mayoría parlamentaria de la historia de Andalucía” y garantiza estabilidad para los próximos cuatro años.

Asimismo, ha explicado que el acuerdo contempla la aprobación de los Presupuestos de la Junta para toda la legislatura, con el objetivo de que entren en vigor cada 1 de enero, además de 150 medidas centradas en ámbitos como la sanidad, el sector primario, la vivienda, la familia, el empleo y la simplificación administrativa.

Para González, el pacto demuestra que “cuando las fuerzas políticas dialogan y ceden pensando en el interés general, ganan todos los andaluces”, asegurando que se trata de un acuerdo comprometido con el desarrollo de Andalucía y el bienestar de la ciudadanía.