Huelva Existe reclama al Ministerio una actuación urgente para acabar con el deterioro del tren

Huelva Existe ha reclamado al Ministerio de Transportes una intervención urgente para poner fin al deterioro que, asegura, sufre la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla. La formación considera que las continuas incidencias en esta línea han convertido el servicio en un problema cotidiano para miles de usuarios y reclama inversiones inmediatas que garanticen un transporte "digno, fiable y seguro".

Según denuncia el partido, las averías en la catenaria, los problemas en la infraestructura ferroviaria, los fallos mecánicos de los convoyes y las incidencias en los sistemas de climatización se han convertido en una constante. Una situación que, afirma, afecta diariamente a trabajadores, estudiantes, empresarios y viajeros, además de perjudicar la imagen de la provincia.

Huelva Existe advierte de que estas deficiencias adquieren una mayor gravedad durante el verano, cuando la provincia recibe un importante volumen de turistas. En este sentido, sostiene que los retrasos, las interrupciones del servicio y las averías afectan también al sector turístico, uno de los principales motores económicos de Huelva.

La formación considera "incomprensible" que, en numerosas ocasiones, los pasajeros tengan que completar su viaje por carretera después de que el tren quede detenido por una avería en mitad del recorrido. A su juicio, esta situación evidencia la falta de inversiones en una infraestructura que lleva años acumulando problemas.

Por todo ello, Huelva Existe insta al Ministerio a acometer cuanto antes la modernización integral de la línea Huelva-Sevilla, renovando tanto la infraestructura como el material rodante para ofrecer un servicio acorde con las necesidades actuales. La formación concluye que la provincia "no puede seguir soportando un ferrocarril propio del pasado" y reclama unas conexiones ferroviarias que favorezcan el desarrollo económico, el turismo y la igualdad de oportunidades de los onubenses.