El PSOE de Huelva censura a Moreno Bonilla por "entregar el Gobierno andaluz a la ultraderecha"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva,, ha cargado este viernes contra el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para la investidura de, al que ha calificado de "escándalo político" y de "enorme engaño" a los andaluces. En una rueda de prensa celebrada en la sede provincial del partido, el dirigente socialista afirmó que el presidente andaluz "ha abierto las puertas del Gobierno de Andalucía a la ultraderecha" para mantenerse en el poder.

Baluffo aseguró que Moreno Bonilla "ha ocultado hasta el último momento" el contenido del acuerdo y sostuvo que el pacto responde únicamente al objetivo de garantizar la continuidad del Gobierno andaluz. A su juicio, mientras el presidente negociaba su investidura, "los problemas reales de Huelva siguen sin resolverse", citando entre ellos la situación de la sanidad pública, las listas de espera, la falta de especialistas, el cierre de camas hospitalarias durante el verano, las inversiones pendientes y el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama.

El dirigente socialista mostró también su rechazo a varios de los puntos recogidos en el acuerdo, asegurando que supone un retroceso en materias como la igualdad, la memoria democrática o los derechos del colectivo LGTBI. Asimismo, manifestó su preocupación por las medidas relacionadas con la educación y con las ayudas a entidades sociales que trabajan con personas migrantes, preguntándose si organizaciones como Cáritas o distintas ONG podrían verse afectadas por las futuras decisiones del Ejecutivo andaluz.

En clave provincial, Baluffo responsabilizó al PP de Huelva de respaldar las políticas del Gobierno autonómico y afirmó que los dirigentes populares "han elegido siempre proteger a Moreno Bonilla antes que defender los intereses de la provincia". En este sentido, recordó el rechazo, según indicó, a iniciativas relacionadas con el refuerzo sanitario, el Plan Infoca o la mejora de distintos servicios públicos.

El secretario de Organización del PSOE de Huelva concluyó asegurando que su partido seguirá ejerciendo la oposición al nuevo Gobierno andaluz y defendiendo, según señaló, una sanidad pública fuerte, unos servicios públicos de calidad y mayores inversiones para la provincia de Huelva.