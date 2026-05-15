El PSOE cierra campaña en Huelva situando la sanidad como eje electoral

El PSOE de Huelva ha cerrado este viernes la campaña electoral de las elecciones andaluzas con un llamamiento a la movilización del electorado progresista y a la concentración del “voto útil” en defensa de la sanidad pública y los servicios públicos.

La candidata número uno al Parlamento andaluz, María Márquez, estuvo acompañada por la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y por el secretario general de la agrupación socialista de la capital, Enrique Gaviño.

Los socialistas realizaron una acción simultánea en distintos puntos sanitarios de la provincia para denunciar, según señalaron, la situación de la sanidad pública en Huelva y reclamar un cambio político en la Junta de Andalucía.

Márquez eligió las Urgencias del antiguo hospital Manuel Lois de Huelva para cerrar la campaña y aseguró que “otro gobierno es posible” si el electorado progresista se moviliza en las urnas este 17 de mayo.

La dirigente socialista defendió que durante toda la campaña el PSOE ha centrado su mensaje en la defensa de la sanidad pública, la educación, la vivienda y los derechos sociales frente al modelo del Partido Popular.

“Somos mayoría los que defendemos la sanidad pública”, afirmó Márquez, quien aseguró que la papeleta del PSOE “es la papeleta de la sanidad pública”.

La candidata criticó duramente la situación sanitaria de la provincia y señaló que Huelva sufre “la peor sanidad de Andalucía”, haciendo referencia a las listas de espera, la falta de citas médicas y el colapso de las urgencias.

Durante su intervención, Márquez denunció además el cierre de centros de salud y puntos de urgencias en determinadas épocas del año y afirmó que miles de onubenses viven situaciones de saturación sanitaria y largas esperas para acceder a pruebas diagnósticas.

Por su parte, María Eugenia Limón defendió que la candidatura encabezada por María Jesús Montero representa “la única alternativa” capaz de reforzar los servicios públicos frente al modelo de privatización que, según indicó, impulsa el Gobierno andaluz del PP.

La campaña socialista concluyó además con actos y declaraciones en distintos puntos sanitarios de la provincia. El candidato Mario Jiménez visitó el Chare de la Costa Occidental en Lepe; Francisco Baluffo se desplazó hasta Aracenapara reclamar la apertura del Chare de la Sierra; Susana Rivas participó en un acto junto al Hospital de Riotinto y Rafa Domínguez denunció desde Bollullos Par del Condado la falta de recursos sanitarios en la comarca del Condado.

Los socialistas cerraron así una campaña marcada por el debate sobre la sanidad pública y la movilización del voto de izquierdas de cara a las elecciones andaluzas del próximo domingo.