El PP pide concentrar el voto para “seguir impulsando el futuro de Huelva”

El Partido Popular ha cerrado este viernes la campaña electoral en la provincia de Huelva con un acto en el que sus dirigentes han apelado a la movilización del electorado para “seguir impulsando el futuro de Huelva” y consolidar, según defendieron, el modelo de gestión desarrollado por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

La candidata número uno al Parlamento andaluz por Huelva, Loles López, aseguró que la provincia “ha dejado de soñar para empezar a liderar” y pidió a los onubenses acudir a las urnas para que Huelva “siga siendo protagonista de su propio destino”.

Durante su intervención, López defendió una campaña “cercana y pegada a la calle” y contrapuso la gestión del Ejecutivo andaluz frente a las promesas electorales de otros partidos.

La dirigente popular destacó además diferentes inversiones e infraestructuras impulsadas por la Junta en la provincia y aseguró que Huelva “ha dejado de ser la sucursal de otras provincias” en materia de servicios sanitarios y recursos públicos.

“Hoy Huelva tiene voz propia y merece respeto”, afirmó la candidata, quien insistió en que las elecciones del próximo domingo serán decisivas para mantener la estabilidad política y económica en Andalucía.

El acto de cierre de campaña contó también con la participación del vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, y del vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo.

Sémper defendió la gestión económica del Gobierno andaluz y aseguró que Andalucía se ha convertido en un referente nacional gracias a las políticas impulsadas por el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Además, anunció que el Partido Popular endurecerá las medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado si llega al Gobierno central, planteando un refuerzo de las penas y nuevas unidades especializadas.

Por su parte, el candidato número dos del PP por Huelva, Manuel Andrés González, calificó la campaña como “intensa y pegada al territorio” y aseguró que durante estas semanas el partido ha recorrido toda la provincia escuchando las demandas ciudadanas.

González defendió que Huelva necesita mantener “un gobierno con agenda inversora” y citó proyectos como el Materno Infantil o las actuaciones en el entorno de El Rocío como ejemplos del compromiso de la Junta con la provincia.

El dirigente popular finalizó haciendo un llamamiento a la participación en las elecciones andaluzas y pidió a los ciudadanos que acudan a votar “para decidir el presente y el futuro de Huelva”.