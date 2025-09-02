El PSOE de Huelva muestra en Sevilla su respaldo total a las Mareas Blancas en su entrega de firmas en defensa de la sanidad pública

El PSOE de Huelva ha mostrado en Sevilla su respaldo total a las Mareas Blancas de Andalucía, en su entrega de firmas en defensa de la sanidad pública. Así, la Coordinadora Marea Blanca ha conseguido unidad de colectivos, entidades, profesionales y pacientes de toda la comunidad para promover una Iniciativa Legislatura Popular (ILP) que lleve al Parlamento andaluz la protección y resguardo del sistema sanitario público.

“Hoy, también hemos querido estar aquí con ellos” -ha indicado el secretario de Salud y Consumo del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto- que ha acudido junto a parlamentarios onubenses y otros representantes socialistas a la capital hispalense “para pedir, una vez más, a Moreno Bonilla que escuche a profesionales y ciudadanía que exigen frenar el declive y deterioro del sistema sanitario andaluz”, y que se ha materializado en ese acto de entrega de 50.000 firmas de apoyo para impulsar su iniciativa en defensa por la sanidad pública.

El responsable socialista ha señalado que “la situación a la que el PP en la Junta de Andalucía ha abocado a nuestro sistema sanitario público no es ya solo insostenible, sino que quiere hacerlo inviable porque su único objetivo es privatizar la sanidad”.

“Estamos hablando de un tema vital, como es la salud, un derecho constitucional que tenemos todas las personas a recibir una asistencia sanitaria pública y de calidad, que el PP está destruyendo. Tenemos que pararlo”, ha reclamado.

Rogelio Pinto ha recalcado que “desde el PSOE de Huelva vamos a seguir apoyando todas y cada una de las acciones encaminadas a defender la sanidad pública, a defender también a nuestra provincia, una de las más perjudicadas y que cuenta con los peores datos de todo el territorio andaluz en temas de listas de espera, pérdidas de servicios y falta de infraestructuras”.

“No vamos a permanecer callados, vamos a dar la batalla porque la sanidad pública hay que cuidarla, no destruirla. Merece dignidad y más inversión”, ha apostillado.