El PSOE de Huelva exige una comisión de investigación por la crisis sanitaria y acusa al PP de “mentir e insultar a las mujeres con cáncer de mama”

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, lanzó este lunes un contundente mensaje al Gobierno andaluz y al Partido Popular durante su comparecencia ante los medios: “Basta ya”. Con esas palabras, el dirigente socialista expresó la indignación de su formación ante lo que calificó como “la mayor negligencia sanitaria de la historia de Andalucía”, en referencia al escándalo de los cribados de cáncer de mama que afecta a miles de mujeres en la comunidad.

Gaviño acusó al PP de “mentir para tapar su gestión negligente” y de “insultar a las mujeres que están luchando por su salud”. Según el portavoz socialista, el Ejecutivo de Juanma Moreno “ha mentido para intentar culpar a otros, para justificar por qué no se notificaron los resultados a tiempo y por qué no se aplicaron tratamientos cuando correspondía”.

El dirigente onubense denunció que las afectadas han acudido a la Fiscalía tras detectar “borrado de pruebas, cambios de diagnóstico, alteraciones en la información de sus historiales clínicos y desaparición de documentos médicos”. En este sentido, recordó que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación y calificó de “indecente” que desde el PP se haya tildado de “manipuladoras” o “manipuladas” a las mujeres que participaron en la concentración del pasado domingo.

Gaviño señaló directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien definió como “un lobo con piel de cordero”. “Mientras manda a los suyos a insultar a estas mujeres, él sale con una cara impostada de cordialidad pidiendo diálogo y respeto”, reprochó. Además, exigió al líder del PP andaluz que cese al portavoz popular en el Parlamento, Toni Martín, y al secretario general del partido, Antonio Repullo, por sus declaraciones sobre la protesta.

El socialista detalló varios casos “terribles” que, según dijo, evidencian el colapso y la desatención sanitaria: mujeres que recibieron diagnósticos erróneos, resultados inexistentes o tratamientos tardíos que agravaron sus enfermedades. “Este Gobierno se ha cargado la sanidad pública y ha beneficiado a la privada con millones de euros y miles de pacientes derivados”, afirmó.

Gaviño también denunció el “abandono” sanitario en la provincia de Huelva, donde, aseguró, “no se ha cumplido ni una sola promesa”. Enumeró la falta de avances en infraestructuras como los Chares de Lepe, Ayamonte, Aracena o Bollullos, la ausencia del hospital Materno Infantil y la supresión de servicios como cirugía vascular, urología o la unidad de ITU. “Más de 80.000 onubenses esperan ser atendidos por un especialista o una operación. Hemos ido a mucho peor con este Gobierno”, lamentó.

Como medida de presión, Gaviño anunció que el PSOE “frena en seco” cualquier negociación con el PP, incluidos los presupuestos andaluces de 2026, hasta que el Parlamento cree una comisión de investigación que “ponga luz sobre lo ocurrido con los cribados de cáncer”.

El portavoz hizo además un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación convocada por el sindicato sanitario Onusap. “Será un grito de auxilio por nuestra salud y por nuestra vida. Tenemos que reivindicar justicia, verdad y que esto no vuelva a pasar”, concluyó.