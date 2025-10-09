El PSOE de Huelva denuncia la “responsabilidad política” de Moreno Bonilla en la crisis sanitaria del cribado del cáncer de mama

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha calificado como responsabilidad política del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la situación que atraviesan los distritos sanitarios de Huelva-Costa y Condado-Campiña, así como los problemas en el programa de cribado de cáncer de mama. Tirador ha señalado que no se trata de “un error ni un fallo puntual”, sino de una “responsabilidad directa” que afecta a 19.000 personas en los 38 municipios que cubren ambos distritos.

Según la diputada socialista, miles de pacientes esperan desde hace más de dos años una cita para el cribado o una prueba diagnóstica, sin información ni respuestas, mientras los profesionales sanitarios se encuentran sobrecargados y con falta de medios. Tirador recordó que el cribado de cáncer de mama es “un programa vital para la detección precoz de una enfermedad que salva vidas” y advirtió que los retrasos pueden tener “consecuencias fatales”.

La diputada también criticó la actitud del presidente de la Junta, acusándole de centrarse en “su agenda de fotos y propaganda” mientras la sanidad pública en Huelva enfrenta graves deficiencias. Asimismo, consideró que el cese de la consejera de Salud no es suficiente y que el problema radica en “el modelo sanitario impuesto por Moreno Bonilla, basado en el recorte de lo público y el negocio privado de unos pocos”.

Por todo ello, Rosa Tirador aseguró que el PSOE continuará alzando la voz hasta que se conozca la verdad y se asuman responsabilidades políticas y judiciales. La diputada mostró además el apoyo del partido a la concentración convocada por asociaciones de mujeres, que tendrá lugar esta tarde a las 19:00 horas frente a la Delegación de Salud y Consumo de Huelva, para exigir el fin de los recortes y la mejora de la sanidad pública.