El PP de Huelva sitúa 2026 como el año clave del Materno Infantil y la consolidación del proyecto andaluz

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que 2026 será un año “decisivo para el presente y el futuro de la provincia”, con especial protagonismo para el inicio de las obras del Hospital Materno Infantil y la consolidación del proyecto político que lidera en Andalucía Juanma Moreno. Así lo ha manifestado durante un desayuno informativo con los medios de comunicación, en el que ha marcado las principales líneas de actuación del Partido Popular en el nuevo año.

González ha subrayado que el comienzo de las obras del Materno Infantil supondrá “un antes y un después” para Huelva, al tratarse de una de las infraestructuras sanitarias más importantes de las últimas décadas. A este proyecto ha sumado otros compromisos en marcha o pendientes de culminar, como el Hospital de la Costa Occidental en Lepe, la ampliación a tres carriles de la A-483 entre Almonte y El Rocío, la ejecución de la EDAR de Huelva o la ampliación de la Escuela de Arte León Ortega.

En clave política, el dirigente popular ha señalado que 2026 estará marcado por la celebración de elecciones autonómicas, que ha calificado como “cruciales” para afianzar la estabilidad y el modelo de gestión del actual Gobierno andaluz. En este contexto, ha contrapuesto la acción de la Junta con la del Ejecutivo central, reclamando al Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero que “deje de castigar a la provincia de Huelva” con problemas recurrentes en el transporte ferroviario, el bloqueo de infraestructuras hidráulicas y el deterioro de carreteras estatales.

Por último, González ha criticado la falta de respuestas del Gobierno central ante los problemas del litoral onubense y ha asegurado que desde el PP “seguiremos defendiendo sin descanso los intereses de Huelva”. En esta línea, ha anunciado la creación de un nuevo órgano dentro del partido que actuará como enlace permanente con la sociedad civil, con el objetivo de recoger propuestas y trasladar las demandas de la provincia a las distintas instituciones.