El PSOE de Huelva acusa a la Junta de una gestión “frívola” durante las Navidades y reclama explicaciones por la sanidad y el temporal

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha comparecido este jueves ante los medios en la sede del partido para hacer balance de las últimas semanas y marcar las prioridades del nuevo año, en una intervención en la que ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno andaluz durante las Navidades. Gaviño ha señalado que Andalucía ha vivido “unas malas fiestas” como consecuencia de “las malas decisiones y la desconexión del Gobierno de la Junta con la realidad de los andaluces”.

Durante su intervención, el dirigente socialista ha denunciado especialmente la situación de la sanidad pública, asegurando que “hemos pasado unas Navidades con una epidemia de gripe que no podía ser atendida en nuestros centros de salud porque estaban cerrados y no había personal suficiente”. En el caso de Huelva, ha puesto como ejemplo que “seis de los siete centros de salud de la capital han permanecido cerrados por la tarde”, lo que ha provocado, según ha dicho, “listas de espera de más de dos semanas para una cita médica”. “En dos semanas una gripe ya está curada, si no ha ido a peor”, ha afirmado.

Gaviño también ha criticado la respuesta de la Junta ante los efectos del último temporal, que ha afectado con especial dureza a provincias como Málaga, Cádiz y Huelva. “Mientras el presidente Moreno Bonilla se dedicaba a la frivolidad, miles de andaluces veían cómo el barro entraba en sus casas, se perdían negocios y, lo más grave, se perdían vidas”, ha señalado, reclamando la comparecencia urgente del presidente andaluz en el Parlamento para explicar la gestión del temporal y las decisiones adoptadas durante las fiestas.

En clave política, el portavoz socialista ha afirmado que el PSOE afronta 2026 “con el firme propósito de seguir siendo la voz de los ciudadanos” y ha subrayado que este año será decisivo con la celebración de elecciones autonómicas. “Los andaluces tendrán que decidir si quieren un gobierno instalado en una realidad paralela o un gobierno que refuerce los servicios públicos y responda cuando hay problemas”, ha concluido, asegurando que “los ocho años de Moreno Bonilla están agotados” y apostando por un cambio en Andalucía “con dedicación, eficacia y compromiso con la gente”.