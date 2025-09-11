El PSOE de Huelva denuncia el desmantelamiento de la FP pública y reclama soluciones educativas

El PSOE de Huelva ha denunciado este jueves que la Junta de Andalucía está “desmantelando” la Formación Profesional pública en favor de la privada, lo que, según la formación, está limitando las oportunidades de muchas familias onubenses.

La secretaria de Educación del PSOE onubense, Irene Montiel, señaló que la FP pública apenas ha crecido un 1%, mientras que la privada lo ha hecho un 80%. A su juicio, esta diferencia “condena a las familias con menos recursos a endeudarse o a truncar el futuro de sus hijos e hijas”.

Montiel también cuestionó la gestión de la bioclimatización en los centros escolares, recordando que en la provincia existen 489 colegios e institutos, pero solo en 34 se han iniciado obras, muchas de ellas sin concluir. Además, reprochó que el mantenimiento recaiga en los ayuntamientos y centros educativos, advirtiendo de posibles riesgos para la salud si no se ponen en marcha con garantías.

Asimismo, los socialistas denunciaron la falta de transporte escolar en municipios como La Zarza-Perrunal o Valdelamusa, y el incumplimiento de ratios en el colegio Fray Claudio de Trigueros, donde familias y alumnado han protagonizado protestas y huelgas. Desde la formación insisten en que la educación pública debe ser “garantía de igualdad y progreso” en la provincia.