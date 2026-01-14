El PSOE de Huelva critica la estrategia del PP basada en el fichaje de tránsfugas y oportunistas políticos

El PSOE de Huelva ha mostrado su rechazo a la estrategia política del Partido Popular en la provincia, a la que acusa de apoyarse en la incorporación de tránsfugas y perfiles oportunistas, una práctica que, según los socialistas, degrada la política y contribuye al descrédito de las instituciones.

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha señalado que este tipo de fichajes evidencian una forma de hacer política basada en las ambiciones personales y no en el interés general, y ha vinculado esta estrategia con el modelo de gobierno que, a su juicio, impulsa el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Baluffo ha afirmado que mientras el Partido Popular aplica recortes en ámbitos como la sanidad pública, la dependencia o los servicios esenciales, sí encuentra recursos para sostener una política de oportunismo electoral, lo que considera incompatible con una democracia sólida y con el respeto que merece la ciudadanía. En este sentido, ha advertido de que estas prácticas trasladan un mensaje negativo tanto a la militancia del propio partido como a la sociedad en general.

El dirigente socialista ha subrayado que esta forma de actuar demuestra, a su entender, una falta de confianza del PP en su propia organización provincial, al recurrir a perfiles externos antes que respaldar a su militancia y a sus cargos públicos. Asimismo, ha puesto el foco en trayectorias políticas que califica de erráticas, señalando que estos movimientos responden a intereses personales y no a convicciones firmes ni a un compromiso real con el servicio público.

Desde el PSOE de Huelva han insistido en que no se deben normalizar este tipo de prácticas y han defendido una política basada en la honestidad, la coherencia y la responsabilidad pública. Frente a lo que consideran mercadeo político, los socialistas aseguran que seguirán apostando por un proyecto centrado en la defensa de los derechos sociales y en el interés general de la provincia.