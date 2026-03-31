El PSOE de Huelva alerta del riesgo de colapso en la educación infantil por la financiación de la Junta

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha denunciado la situación que atraviesa la educación infantil en Andalucía, asegurando que las políticas del Gobierno andaluz están llevando al sector “al límite del colapso”, en vísperas del inicio del periodo de matriculación para niños de 0 a 3 años, que comienza este 1 de abril.

Tirador ha señalado que la congelación del precio plaza desde 2020, fijado actualmente en 240 euros, está provocando una “asfixia económica” en centros educativos, ayuntamientos y empresas del sector. Según ha explicado, el incremento de costes derivado del IPC, los salarios y el funcionamiento de los servicios hace que el coste real supere los 320 euros, lo que sitúa a muchos centros en una situación crítica.

La dirigente socialista ha advertido de las consecuencias de esta situación, entre ellas el posible cierre de centros en septiembre, despidos masivos —principalmente de mujeres— y problemas para las familias que podrían quedarse sin plaza tras formalizar la matrícula. En este sentido, ha cifrado en más de 150 los centros en riesgo y en más de 15.000 los trabajadores afectados en Andalucía, además de cerca de 92.000 menores.

Desde el PSOE exigen a la Junta una rectificación inmediata, con la actualización del precio plaza y la apertura de una mesa de diálogo con el sector para garantizar la viabilidad del servicio. “Es un problema social grave, pero tiene solución si hay voluntad política”, ha subrayado Tirador.

Asimismo, la diputada ha criticado que la gratuidad anunciada por el Gobierno andaluz “no viene acompañada de financiación real”, lo que, a su juicio, agrava aún más la situación. Por ello, ha instado al Ejecutivo autonómico a actuar con urgencia y a “dejar de dar la espalda a las familias y a un sector esencial”.

Por último, Tirador ha vinculado esta situación con el contexto político actual, señalando la cita electoral del próximo 17 de mayo como una oportunidad para “cambiar el rumbo” en materias como la educación, la sanidad o la formación pública en Andalucía.